​Победителю "Евровидения" пригрозили смертью

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Победивший в конкурсе "Евровидение-2015" с композицией "Heroes" шведский исполнитель Манс Зелмерлев опубликовал в одной из соцсетей фотографию, которая вызвала бурное негодование албанцев. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на фотографии, опубликованной на странице певца в Instagram, изображено, как он лежит на кровати, а под ногами у Зелмерлева – государственный флаг Албании. Сразу после публикации фотографии певцу стали поступать угрозы.

После угроз, в которых также содержались достаточно грозные нападки, победитель "Евровидения" удалил фотографию со своей страницы.