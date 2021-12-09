Певица Тиграна провела очередную презентацию в Киеве

Азербайджанская певица и продюсер представила миру украинской музыки новый проект.

Азербайджанская певица и продюсер представила миру украинской музыки новый проект.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, состоялась презентация нового сингла ”Не сходи с ума“ в исполнении певицы и танцовщицы Русланы Насибовой, более известной как Лана Тиграна. Директором и продюсером проекта выступил Идрис Джафаров, известный по многим телепроектам в Азербайджане и проживающий в настоящее время в Киеве.

Лану Тиграну зачастую сравнивают с певицей Шер. Она не только успешная исполнительница, но и преподаватель танцев. В 2017 году Тиграна завоевала титул королевы Венского бала в Австрии. Лана Тиграна - тренер по танцам международной категории, победительница украинского конкурса восточных танцев. Она также является победительницей ряда телепроектов. В канун своего нового проекта певица презентовала два клипа - ”Шярг" и ”Шяфяг". Кроме того, композитор, написавшая патриотическую песню ”Азербайджан", отметила, что композиция проникнута любовью к отцу и родной земле.

Лана Тиграна отметила, что является автором слов и музыки новой композиции: “Я создала Украинский Центр восточной культуры, знакомя людей с культурой Ближнего и Дальнего Востока. Этот центр находится в Киеве. Мой отец - азербайджанец. Мы родом из Нахчывана. В нашем центре можно познакомиться с восточными танцами, восточными костюмами и многим другим. Мы планируем провести большой концерт”.

Рассказав о своих планах, певица отметила, что затевает ряд резонансных проектов, которые будут осуществлены совместно с известным азербайджанским продюсером Идрисом Джафаровым.

“Я живу в Украине с 2014 года. За моими плечами множество проектов. Мне довелось работать с людьми, оставившими большой след в азербайджанской музыке, а также с известной румынской музыкальной группой. Я сразу обратил внимание на Лану. Мое внимание привлекло ее азербайджанское происхождение и талант. В рамках нашего сотрудничества я буду продюссировать ее новый клип. Нам предстоит еще много проектов. Особенно в Европе... Я реализую музыкальные проекты в Румынии. В следующем году у нас будут интересные проекты”, - сказал продюсер Идрис Джафаров.

Отметим, что на презентации присутствовали медийные личности Украины. Новый клип уже вызвал резонанс в мире украинского шоу-бизнеса.