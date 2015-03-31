​Певица Катя Лель: Я обожаю Азербайджан

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ 29 марта в Москве состоялся финальный этап первого конкурса красоты Азербайджанского молодежного объединения России "Мисс АМОР-2015".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в соревновании, проходившем на официальной странице организации в социальной сети Инстаграм, приняли участие десятки девушек, среди которых были отобраны пять претенденток, набравшие большее количество "лайков".

Оценивало финалисток компетентное жюри, среди которых были: певица Катя Лель, член союза дизайнеров России Орхан Султан, советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундова, главный режиссер концертного зала "Россия" Карина Белова и исполнительный директор ВАК Ильгар Гаджиев.

В эксклюзивном интервью интернет-порталу "Россия для всех" Катя Лель рассказала о своей любви к Азербайджану:

"Ощущения от сегодняшнего мероприятия самые теплые, самые приятные, потому что я обожаю Азербайджан, я люблю Баку. Очень рада принять участие сегодня в этом вечере, чтобы оценить красоту прекрасных азербайджанских девушек".

"Проведение подобных конкурсов очень важно, - заявила она. - Чем раньше в молодых людях мы разглядим красоту, талант и харизму, тем большего они смогут достигнуть в будущем. Сегодня мы увидели пять по-своему удивительных девушек: кто-то исполнил свою авторскую музыку, кто сыграл на инструменте, кто станцевал и продекларировал стихи. Такие таланты нужно вовремя замечать и всегда поощрять".