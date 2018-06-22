Отец Майкла Джексона госпитализирован в тяжелом состоянии

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Американский музыкальный менеджер 89-летний Джо Джексон, отец певца Майкла Джексона и певицы Джанет Джексон, госпитализирован в больницу с последней стадией рака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники среди членов семьи Джексона.

По данным издания, Джексон боролся с болезнью в течение некоторого времени, однако по прогнозам врачей его рак неизлечимый. Источники издания не уточняют, сколько времени осталось Джексону.

Издание Daily Mail, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что у Джексона четвертая стадия рака поджелудочной железы.

Джо Джексон был продюсером группы Jackson Five, основанной его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, и создал собственную звукозаписывающую компанию Ivory Tower International Record. Джо Джексон также являлся продюсером своего сына — Майкла Джексона, после того как Майкл покинул группу Jackson Five и начал сольную карьеру.