От СOVID-19 умер автор песен Френка Синатры и Элвиса Пресли

Умер знаменитый мексиканский композитор и автор песен Армандо Мансанеро

Умер знаменитый мексиканский композитор и автор песен Армандо Мансанеро в возрасте 85 лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила El Universal.

В середине декабря у Мансанеро обнаружили коронавирус. Спустя несколько дней музыканта перевели в реанимацию. Его легкие не справлялись, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции. Мансанеро, казалось, пошел на поправку, но потом скоропостижно скончался от остановки сердца.

Композитор за свою жизнь написал более 400 песен и выпустил 30 альбомов. Его композиции исполняли Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Перри Комо и Кристина Агилера. Мансанеро внес огромный вклад в развитие и популяризацию латиноамериканской и испаноязычной музыки.

Память о композиторе почтили в соцсетях мировые знаменитости с латиноамериканскими корнями: Рики Мартин, Паулина Рубио, Пабло Альборан, Фито Паэс и многие другие.