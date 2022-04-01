Организаторы "Золотой малины" отменили присуждение премии Брюсу Уиллису

Организаторы премии "Золотая малина" приняли решение отозвать присужденную Брюсу Уиллису награду из-за выявленных проблем со здоровьем актера.

Организаторы премии "Золотая малина" приняли решение отозвать присужденную Брюсу Уиллису награду из-за выявленных проблем со здоровьем актера.

Как передает Report , об этом в четверг сообщает газета New York Post.

В прошлую субботу оргкомитет заявил, что Уиллис удостоен награды за фильм "Звездный рубеж" в специально созданной для него номинации "Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021 году". "После долгих раздумий мы приняли решение отменить присуждение премии "Золотая малина" Брюсу Уиллису из-за недавно раскрытой информации о его диагнозе, - говорится в заявлении, с которым ознакомилось издание. - Если чье-то состояние здоровья является фактором, влияющим на принятие им решения или его работу, мы признаем, что давать ему "Золотую малину" нецелесообразно".

Напомним, что в среду дочь Брюса Уиллиса Румер сообщила, что актер завершает карьеру из-за афазии - заболевания, следствием которого является расстройство речи. Уиллису 19 марта исполнилось 67 лет, всего на счету актера около 100 работ в кино. В 2006 году звезда актера была открыта на голливудской "Аллее славы".