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    Организаторы отменили вечеринку в честь "Оскара" в пользу митинга в защиту беженцев

    Вместо вечеринки The United Talent Agency пожертвует 250 тыс. долларов для правозащитных организаций США

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Организаторы вручения премии "Оскар" заявили об отмене ежегодной вечеринки в честь события в пользу митинга в поддержку беженцев в США, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Сообщается, что вместо вечеринки организация The United Talent Agency пожертвует 250 тыс. долларов для правозащитных организаций США, а также создаст фонд для всех физических лиц, кто пожелает внести пожертвование на помощь беженцам в Соединенных штатах.

    Как отметил директор организации, отмена вечеринки последовала после возможного запрета на въезд в США иранскому режиссеру, лауреату премии Асгару Фархади.

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