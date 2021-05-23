Определился победитель Евровидения - ОБНОВЛЕНО-2

Италия стала победительницей конкурса "Евровидение 2021"

Объявлен победитель песенного конкурса "Евровидение-2021", который прошел на арене Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.

Как передает Report, Италия заняла первое место на конкурсе с группой Måneskin, набрав 524 балла.

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Представительница Азербайджана Самира Эфенди выступила в финале песенного конкурса "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме.

Как напоминает Report, Самира исполнила песню Mata Hari, которая была написана Эми ван дер Вел, Джошем Эрлом и Люком ван Бирсом из Нидерландов.

Представительница Азербайджана выступила под 21-ым номером.

23:11

В Роттердаме, Нидерланды, стартовал финал песенного конкурса "Евровидение-2021".

Как передает Report, в финальной стадии принимают участие представители Азербайджана, Израиля, Швеции, России, Норвегии, Мальты, Сербии, Литвы, Кипра, Украины, Бельгии, Болгарии, Албании, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Финляндии и Греции.

Представительница Азербайджана на конкурсе Самира Эфенди в первом полуфинале исполнила композицию "Мата Хари". Песня была написана Эми ван дер Вел, Джошем Эрлом и Люком ван Бирсом из Нидерландов. По результатам голосования Самира вышла в финал. Представительница Азербайджана будет выступать под 21-ым номером.