Определен порядок выступления представителей стран-участниц "Евровидение-2017"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Киеве состоялась жеребьевка очередности выступлений на полуфиналах конкурса "Евровидение-2017", который состоится в украинской столице в мае, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

В первом полуфинале, который состоится 9 мая, выступят:

1. Швеция 2. Грузия 3. Австралия 4. Албания 5. Бельгия 6. Черногория 7. Финляндия 8. Азербайджан 9. Португалия 10. Греция 11. Польша 12. Молдова 13. Исландия 14. Чешская Республика 15. Кипр 16. Армения 17. Словения 18. Латвия.

Во втором полуфинале, который пройдет 11 мая, страны-участницы будут выступать в такой очередности:

1.Сербия 2. Австрия 3. Россия 4. Македония 5. Мальта 6. Румыния 7. Нидерланды 8. Венгрия 9. Дания 10. Ирландия 11. Сан-Марино 12. Хорватия 13. Норвегия 14. Швейцария 15. Беларусь 16. Болгария 17. Литва 18. Эстония 19. Израиль.

По правилам конкурса страна-победитель, а также страны-основательницы конкурса, сразу попадают в финал.

Напомним, Азербайджан на конкурсе представит DiHaj (Диана Гаджиева) с песней Skeletons (Скелеты).