Обнародованы условия контракта с певцами, которые выступят на концерте ƏN Yeni İl

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Звезды концерта "ƏN Yeni İl", который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе, не смогут выступить в этот день на других сценах.

Как сообщила Report пресс-секретарь стадиона Джамиля Мехдиева, контракт в связи с этим подписали все певцы.

По ее словам, на новогодних афишах некоторых ресторанов указаны имена певцов, которые будут выступать на концертной программе "ƏN Yeni İl": "Этого не может быть, потому что это противоречит условиям контракта. Согласно контракту, певцы эксклюзивно выступят только на сцене стадиона".

Дж. Мехдиева отметила, что билеты можно приобрести на сайте iTicket.az, в центрах ASAN xidmət и в кассах города.

Отметим, что на концертной программе "ƏN Yeni İl" (Самый Новый год), организованном 31 декабря по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, помимо отечественных звезд Ройи и Мири Юсифа выступят звезды турецкой эстрады Хадисе, Демет Акалын, Мурат Далкылыч, Берксан, Озан Догулу, известные ди-джеи Джемре и Махмут Орхан.

Информационная поддержка - агентство Report, спонсоры - жилой комплекс AAAF Park, High Boost, Seat, Baku Entertainment Factory и сайт iTicket.az.