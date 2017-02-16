В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan пройдет "Ночь в кино" - ВИДЕО

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan в ночь с 18-го на 19 февраля состоится очередной киномарафон с тремя самыми популярными фильмами.

Как сообщает Report, c 23:30 до 6:00 утра гостям будут показаны "Пазманский дьявол", "Почему он?" и "Космос между нами".

В перерывах между сеансами всех ждет музыкальное сопровождение, фуршетный стол, алкогольные и безалкогольные напитки, конкурсы и розыгрыши призов.

Билеты можно приобрести в кассах CinemaPlus Azerbaijan.

Цена билета: 25 АЗН. VIP - 40 АЗН

Дополнительная информация: 012 499 89 88 или 119.