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    В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan пройдет "Ночь в кино" - ВИДЕО

    В перерывах между сеансами всех ждет музыкальное сопровождение, фуршетный стол, алкогольные и безалкогольные напитки

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan в ночь с 18-го на 19 февраля состоится очередной киномарафон с тремя самыми популярными фильмами.

    Как сообщает Report, c 23:30 до 6:00 утра гостям будут показаны "Пазманский дьявол", "Почему он?" и "Космос между нами".

    В перерывах между сеансами всех ждет музыкальное сопровождение, фуршетный стол, алкогольные и безалкогольные напитки, конкурсы и розыгрыши призов.

    Билеты можно приобрести в кассах CinemaPlus Azerbaijan.

    Цена билета: 25 АЗН. VIP - 40 АЗН

    Дополнительная информация: 012 499 89 88 или 119.

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