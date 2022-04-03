Netflix остановил съемку нового фильма с Уиллом Смитом из-за инцидента на "Оскаре"

Съемки фильма "Быстро и свободно" с участием актера Уилла Смитта были приостановлены американским сервисом Netflix из-за инцидента на церемонии вручения кинопремии "Оскар".

Съемки фильма "Быстро и свободно" с участием актера Уилла Смитта были приостановлены американским сервисом Netflix из-за инцидента на церемонии вручения кинопремии "Оскар".

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail .

В этом триллере Смит должен был сыграть человека, который просыпается в Мексике с амнезией после нападения, а затем он постепенно узнает, что раньше был криминальным авторитетом и работал под прикрытием агента ЦРУ. Неизвестно, будет ли заморожен проект или вместо Смита подыщут другого актера,

27 марта на церемонии вручения «Оскара» голливудский актер вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за его шутки об «очень короткой прическе» супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием, и у нее выпадают волосы.