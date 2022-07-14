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Неделя кэшбэка в CinemaPlus Баку

Неделя кэшбэка в CinemaPlus Баку С 13 по 19 июля в сети кинотеатров CinemaPlus пройдет акция Неделя кэшбэка.
Шоу-бизнес
14 июля 2022 г. 18:47
Неделя кэшбэка в CinemaPlus Баку

С 13 по 19 июля в сети кинотеатров CinemaPlus пройдет акция Неделя кэшбэка.

Как сообщает Report, Капитал банк для пользователей своей карты Birbank и BirKart предоставляет уникальную возможность отдыхать в кинотеатре и получать 30% кэшбэк.

Покупая билеты в кино и продукцию в экпресс-баре, владельцы дебетовых карт VISA и такситных карт от Birbank смогут воспользоваться данной услугой.

Минимальная сумма транзакции в банковской операции не установлена. Максимальный кэшбэк, который клиент может заработать в рамках кампании, составляет 100 AZN.

CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

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Версия на азербайджанском языке "CinemaPlus"da "Keşbek həftəsi" aksiyası başlayıb

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