Неделя кэшбэка в CinemaPlus Баку

С 13 по 19 июля в сети кинотеатров CinemaPlus пройдет акция Неделя кэшбэка.

С 13 по 19 июля в сети кинотеатров CinemaPlus пройдет акция Неделя кэшбэка.

Как сообщает Report, Капитал банк для пользователей своей карты Birbank и BirKart предоставляет уникальную возможность отдыхать в кинотеатре и получать 30% кэшбэк.

Покупая билеты в кино и продукцию в экпресс-баре, владельцы дебетовых карт VISA и такситных карт от Birbank смогут воспользоваться данной услугой.

Минимальная сумма транзакции в банковской операции не установлена. Максимальный кэшбэк, который клиент может заработать в рамках кампании, составляет 100 AZN.

CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.