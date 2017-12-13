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    Названы самые популярные актеры и музыканты в мире за этот год

    Компания Google назвала самые популярные темы в мире за 2017 год

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Компания Google назвала самые популярные темы в мире за 2017 год.

    Как сообщает Report, первое место в списке актеров занимает звезда сериала "Форс-мажоры" и невеста британского принца Гарри Меган Маркл.

    Британский принц Гарри и Меган Маркл

    Вторая строчка досталась Кевину Спейси, уличенному в сексуальных домогательствах.

    Кевин Спейси

    Третьей стала Галь Гадот, которая сыграла главную роль в фильме "Чудо-женщина".

    Галь Гадот

    Лидером музыкального рейтинга стала певица Ариана Гранде, во время манчестерского концерта которой произошел теракт.

    Ариана Гранде

    На втором месте – группа Linkin Park, потерявшая в этом году своего вокалиста Честера Беннингтона.

    Linkin Park

    Далее следуют Леди Гага, Мэрайя Кэри и Эд Ширан.

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