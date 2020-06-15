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Названы даты проведения Евровидения в 2021 году

Названы даты проведения Евровидения в 2021 году

Музыкальный конкурс Евровидение объявил даты проведения конкурса в 2021 году.

Об этом передает Report со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Так, полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22 мая.Международный песенный конкурс Евровидение в пройдет в следующем году в Роттердаме. Согласно правилам мероприятия, песни этого года не будут представлены в 2021 году. Выбор артиста, который отправится на конкурс, остается за вещателями.В марте организаторы конкурса, который должен был пройти в Нидерландах, сообщили об отмене мероприятия из-за пандемии коронавирусной инфекции. 16 мая состоялось музыкальное шоу с исполнителями из разных стран Europe Shine a Light.

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