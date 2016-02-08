Назван самый успешный исполнитель 2015 года

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Британская певица Адель признана самым успешным исполнителем 2015 года. Как передает Report, об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование Международной федерации грамзаписей (IFPI).

По данным IFPI, пластинка "25" и сингл Hello, выпущенные в минувшем ноябре, продавались гораздо лучше работ других музыкантов и побили несколько мировых рекордов.

На втором месте оказался соотечественник Адель - автор-исполнитель Эд Ширан. На третьей строчке - американка Тейлор Свифт, возглавившая рейтинг IFPI в прошлом году.

В январе клип Адель на песню Hello побил рекорд, набрав миллиард просмотров за 88 дней.