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    Назван самый успешный исполнитель 2015 года

    Пластинка 25 и сингл Hello продавались гораздо лучше работ других музыкантов и побили несколько мировых рекордов

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Британская певица Адель признана самым успешным исполнителем 2015 года. Как передает Report, об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование Международной федерации грамзаписей (IFPI). 

    По данным IFPI, пластинка "25" и сингл Hello, выпущенные в минувшем ноябре, продавались гораздо лучше работ других музыкантов и побили несколько мировых рекордов.

    На втором месте оказался соотечественник Адель - автор-исполнитель Эд Ширан. На третьей строчке - американка Тейлор Свифт, возглавившая рейтинг IFPI в прошлом году.

    В январе клип Адель на песню Hello побил рекорд, набрав миллиард просмотров за 88 дней.

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