Нашествие зомби в новом CinemaPlus - ВИДЕО

В обновленном кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "28 Mall", состоялся необычный показ ожидаемого фильма "Zомбилэнд: Контрольный выстрел".

Как сообщает Report, гостями были звезды шоу-бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций, которых в этот вечер развлекал диджей, вкусный фуршет, алкогольные и безалкогольные напитки, фотографы и видеографы. Сама шоу-программа состояла из музыкальной постановки, отряда зомби и художника, который дарил посетителям их веселые карикатуры. Фойе кинотеатра было украшено в стиле фильма, а также присутствовал декор надвигающегося праздника Хэллоуин.

Вторая картина покажет зрителю новый персонаж, обладающий отрицательными чертами характера. Этот злодей станет центральным персонажем всей киноленты. По сюжетной линии у Таллахасси появится опасный враг, с которым герою предстоит большую часть времени вести ожесточенную борьбу, чтобы принятый порядок в обществе не нарушился.

Но Таллахасси не ожидал, что ему дадут серьезный отпор, и теперь герою придется придумывать нечто особенное и неординарное, чтобы справиться с опасным противником.

Режиссер фильма - Рубен Фляйшер.

В ролях - Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Розарио Доусон, Зои Дойч, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Люк Уилсон и Эван Джогиа.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Квесты "Astral" и "Paranormal Baku", "Made.az", декор-компания "Say Say events", "Light in Black", карикатурист Эйваз Солтанлы, Harmony Dance Studio by Farid Mehdiyev, кафе "Kolorit", "Absheron Sharab", "Şeh Su" и "Red Bull".

CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.