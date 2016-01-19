Народный артист России госпитализирован

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Народный артист России, композитор и певец Юрий Антонов госпитализирован.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, состояние певца неожиданно ухудшилось.

Вначале было подозрение на инфаркт миокарда, однако выяснилось, что это отравление.

Напомним, что Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. Профессиональную карьеру музыканта он построил в 70-80 гг.

Ю.Антонов является автором и исполнителем хитов 80-х, он также сочинил песни к ряду художественных и мультипликационных фильмов.