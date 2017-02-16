На Джастина Бибера подали в суд за избиение человека

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На известного канадского певца Джастина Бибера подали в суд за избиение человека, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Истец 34-летний житель Лас-Вегаса Родни Кэннон утверждает, что после того как он сфотографировал поп-певца, тот в ответ ударил его. Затем к драке подключилась компания музыканта.

Пострадавший обратился в больницу с различными травмами, в том числе с сотрясением мозга.

Инцидент произошел в Кливленде в июне 2016 года. По информации СМИ, мужчина прождал несколько месяцев, прежде чем подавать на Бибера в суд, потому что хотел уладить конфликт без привлечения властей. По его словам, исполнитель отказался от этого предложения.

Полиция Кливленда подтвердила, что по заявлению Родни Кэннона проводится проверка.