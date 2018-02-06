Мурад Дадашов: На конкурсе "Не кури, сними фильм" я бы хотел увидеть впечатляющий фильм - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с заслуженным артистом, известным телеведущим, актером, президентом компании MGP (M Group Production), членом жюри конкурса короткометражных фильмов "Не кури, сними фильм" Мурадом Дадашовым.

- Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об ограничении использования табачных изделий". Каково ваше отношение к подписанию такого закона и в целом к ограничению использования табачных изделий?

- Какова может быть реакция некурящего отца троих сыновей, супруга которого тут же хочет уйти из ресторана из-за запаха сигарет?! Только и только положительное. Дело в том, что я в рекламном бизнесе и говорят, что такие запреты, наоборот приводят в некоторых случаях к его увеличению. Но это не так.

- Вы когда-нибудь курили?

- К чему скрывать, у меня были такие времена, когда иногда курил. Почему-то думал, что я нервный человек, и таким образом можно этим успокоить нервы. В организации, где я работал, разрешалось в любое время курить в кабинете. Однако подумал, что я руководитель и, если не могу быть примером для других, то никогда ни у кого ничего не смогу потребовать. Я выходил вместе со всеми, преодолевал длинную дистанцию и курил сигареты. После одного-двух разов понял, что это трудно. Так я и бросил курить.

- Я бы хотела, чтобы вы рассказали про конкурс короткометражных фильмов "Не кури, сними фильм". Чего вы ждете от этого проекта?

- Думаю, проект очень интересный. Я в проекте хотел бы увидеть короткий и впечатляющий фильм. Я жду не негативные фильмы, а спокойные, такие, которые поймут люди. Мы все знаем, что курение вредно, нет смысла вновь это слышать. Я буду оценивать фильмы, в которых интересной будет подача.

- Что важнее тема или качество?

- Одна из самых дорогих вещей в мире – бриллианты. Они маленькие, но прекрасны с какого ракурса ни смотри.

- Говоря о фильмах, какой отечественный фильм вы в последний раз смотрели?

- В последний раз я посмотрел "Обручальное кольцо-2".

- Многие критиковали этот фильм. Каково ваше мнение?

- У каждого фильма есть положительные и отрицательные стороны. Для того, чтобы снять вторую часть этого фильма, уже требовалось мужество. Надо учитывать, что создание фильма - сложный процесс. Я не могу примкнуть ко всем и сказать: "Мне очень понравилось" или "Вообще не понравилось". Мой отзыв может оказаться очень субъективным, поэтому я не высказываю его.

- Но при отсутствии критики ничего не меняется...

- Конечно, критика возможна. Однако, он вовсе не такой уж плохой фильм из тех, которые появляются сегодня.

- В целом, чего не хватает в сфере кинопроизводства Азербайджана?

- В сфере кинопроизводства не хватает фильмов (смеется). Мы смеемся тому, как разговаривает младенец, человек cмотрит и получает удовольствие. В нашем кино мы на этой стадии. Придет время, и мы станем смотреть на эти фильмы другими глазами. Наша литература, музыкальная история очень глубокие, актерская школа очень хорошая, все это даст толчок развитию кино.

- Много их, но в большинстве случаев снимаются комедии. В чем причина, по-вашему?

- В последнее время изменилась суть кинотеатра. Мы в редких случаях хотим пойти и посмотреть глубокий фильм. В кинотеатры сейчас в основном ходят провести время, развлечься. Никто не хотел бы пойти в кино с друзьями и плакать. Просто в последнее время я очень удивляюсь смеху в зале недостойным событиям, показываемым в фильмах. Иногда мы видим такое, что я спрашиваю себя: "Неужели до такой степени? Нужно ли было это?". Я не хочу, чтобы фильмы вгоняли людей в раздумья, но оставшиеся национальные ценности нужно беречь. Это отличает нас от других и это нужно правильно использовать в современной форме.

- Вы следите за "Вайнами"? Сейчас в обществе "вайнеры"либо сильно хвалятся, либо сильно критикуются...

- Я слежу за ними. Когда узнаешь, что эти люди не профессиональные актеры, становится интересно. Мы просто почему-то всему уделяем слишком много внимания. Это индивидуальная вещь. Человек на своей странице распространяет видео для друзей. Я не понимаю, почему это подвергают общественной критике. Как будто экзаменационная комиссия. Все критикуют друг друга. Зачем это нужно?! Все равно в памяти останется хорошее, а плохое сотрется.

- Сколько времени в день вы проводите в социальных сетях?

- Иногда говорят размещайте что-то в Инстаграм. Размещают фотографии "я завтракаю", "я на улице". Мне это кажется очень странным. Я не могу примерить это на себя, но и не смотрю на это плохо. Мои дети выросли, поэтому я больше не выкладываю их фотографии, моя супруга доктор философии, занимается научными работами. Поэтому она далека от социальных сетей. Я решил выкладывать фотографии своего пса Джанго.

- Есть на телеканалах программа, которая вам нравится?

- Мне кажется, что большинство теледеятелей, телевизионных направляющих и известные люди неправильно знают зрителей. Они считают, что зрителям интересны только жизнь певцов, скандалы и семейные конфликты. Когда видите на улице агрессивные лица людей, не удивляйтесь. Это все исходит от просмотренных вечером программ. Конечно, я понимаю, что где-то может быть проблема на семейной почве, или кто-то кого-то может мучить. Это нам известно. Однако у людей появляется агрессия, потому что телеканалы, зарабатывая рейтинги, сообщают об этом только в виде новости и не говорят, какие правовые меры были приняты после.

- Эксперты говорят, что нужны просветительские программы.

- Нет. Передача должна быть интересной, вдумчивой, рождающей отголоски. Наши телеканалы должны собраться и подумать о единой системе. Половина общества уже говорит по-турецки. Слово “филан” я в последнее время слышу только как “фалан”. Если бы у нас не было своего языка, я бы сказал, что это нормально. Но у нас есть свой язык, и его нужно использовать. Все зависит и от семьи. То, что говорит ребенок - это то, что говорят в семье. Не уделяя ребенку нормально времени, пусть не ждут, что воспитание даст телевидение.

- Какой специальности вы хотели бы, чтобы обучились ваши сыновья?

- Мой старший сын хочет стать инженером. Я бы хотел, чтобы они занялись шоу, но пока ни у одного нет такого желания. Я очень огорчен этим. Потому что я мог бы многому научить их в данной сфере. Мой средний сын очень творческий человек, похож на меня.

- Какую программу вы бы хотели привезти в Азербайджан?

- Я очень связан с Америкой. Я считаю, все современное идет оттуда. Есть формат “Late night show”, известный ведущий говорит о событиях, имевших место в течение дня, на передачу приходят интересные гости. В мире кто бы что ни произвел, телевидение покупает это. Но у нас не покупают, потому что доходы не столь высоки. Это очень дорогая программа, к тому же нужно приводить известных в мире людей. Я думаю, сделаю это через некоторое время.

- Вы бы хотели создать свой телеканал?

- Конечно, хотел бы. Через какое-то время. Думаю, мой вкус совпадает со вкусом народа, и мой интеллект позволяет это. Даже если не канал, но наличия единой вещательной платформы я бы хотел.