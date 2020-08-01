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Меган Маркл заплатит СМИ 88 тысяч долларов после проигрыша в суде

Меган Маркл заплатит СМИ 88 тысяч долларов после проигрыша в суде Меган Маркл проиграла суд британскому таблоиду The Mail on Sunday, который обвинила в критике и травле
Шоу-бизнес
1 августа 2020 г. 09:34
Меган Маркл заплатит СМИ 88 тысяч долларов после проигрыша в суде

Меган Маркл проиграла суд британскому таблоиду The Mail on Sunday, который обвинила в критике и травле.Как передает Report, об этом сообщает Express.

Судом была отклонена большая часть претензий герцогини Сассекской, так как их признали необъективными и основанными на эмоциях. Теперь Маркл обязана выплатить изданию судебные издержки в размере 88 тысяч долларов США.

Герцогиня Сассекская попросила в суде сохранить детали дела и не обнародовать имена ее друзей. Однако журналисты посчитали, что необходимо соблюдать принцип открытого правосудия Великобритании.

В октябре 2019 года Меган Маркл подала в суд на британское издание The Mail on Sunday за публикацию своих писем. "Это настоящая травля, которая запугивает и заставляет молчать", — заявил принц Гарри. Враждебное отношение стало одним из поводов, побудивших Меган и Гарри отказаться от королевских привилегий и переехать в Канаду.

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