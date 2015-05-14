​Майкл Джексон выводит "Сборную Баку" в полуфинал Премьер-Лиги

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Команда КВН "Сборная Баку" с успехом проходит еще один этап Премьер-Лиги и выходит в полуфинал по итогам состоявшейся в московском Доме КВН ¼ игры сезона. Как сообщили Report в АзКВН, большим сюрпризом для публики стал выход в составе "Сборной Баку" одного из самых знаменитых двойников Майкла Джексона в мире Павла Талалаева. Он является официально признанным двойником Майкла Джексона родной сестрой короля поп музыки - Ла Тойей Джексон. А российский телеканал MTV провозгласил Павла официальным двойником Майкла Джексона в России. От всех остальных двойников Джексона его отличает естественная схожесть с королем поп-музыки, ведь он не сделал ни одной пластической операции.

Соперниками "Сборной Баку" стали команды "Все серьезно" (Кемерово), "Мега МАСИ" (Москва), Сборная ВШЭ (Москва), "Доброжелательный Роман" (Санкт-Петербург) и Сборная города Уфы. В состав жюри вошли известные квнщики, в том числе чемпионы и участники Высшей Лиги Айдар Гараев, Герман Иванов, Леонид Моргунов, а также участник самого сенсационного КВН-дуэта прошлого сезона - ДАЛС Тимур Бабъяк. Ведущим Премьер-Лиги является Александр Масляков - младший и все игры транслируются на Первом канале.

Помимо "Сборной Баку", в полуфинал также вышли еще три команды.

Азербайджанская команда показала новые номера, которые были встречены публикой на "ура".

Руководитель Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашад Азизов, комментируя очередное успешное выступление "Сборной Баку" в рамках сезона Премьер-Лиги, заявил, что расслабляться на этом команда не собирается.

"По прибытию в Баку "Сборная Баку" сразу же начнет подготовку к полуфиналу Премьер-Лиги, который состоится менее чем через месяц.

Сегодняшний результат - еще один шаг к возрождению отечественного КВНа. Менее чем за два года "Сборная Баку" сделала огромный скачок в развитии и продолжает прогрессировать с каждым днем. Мы привлекаем в команду молодые таланты, которые заявили о себе в Азербайджанской Лиге КВН, и на этом процесс не останавливается. Все эти проекты стали возможными благодаря поддержке министра молодежи и спорта Азада Рагимова", - подчеркнул Азизов.