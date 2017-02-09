Мадонна опубликовала фото удочеренных близнецов из Малави - ФОТО

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Американская певица Мадонна сообщила, что закончила процесс удочерения еще двух детей из Малави. Как сообщает Report, об этом она написала в своем Инстаграме.

"Я могу официально подтвердить, я закончила процесс удочерения сестер-близнецов из Малави, и я очень счастлива, что теперь они являются частью нашей семьи", — сообщила Мадонна.

Она поблагодарила тех, кто помог ей в удочерении, и попросила средства массовой информации уважать их с детьми частную жизнь.

В 2008 году Мадонна усыновила Дэвида Банду, а через год удочерила Мерси Джеймс. Оба — уроженцы Малави. Кроме того, у певицы есть дочь Лурдес Леон и сын Рокко Ричи.