 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мадонна опубликовала фото удочеренных близнецов из Малави - ФОТО

    Певица попросила СМИ уважать их с детьми частную жизнь

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Американская певица Мадонна сообщила, что закончила процесс удочерения еще двух детей из Малави. Как сообщает Report, об этом она написала в своем Инстаграме.

    "Я могу официально подтвердить, я закончила процесс удочерения сестер-близнецов из Малави, и я очень счастлива, что теперь они являются частью нашей семьи", — сообщила Мадонна.

    Она поблагодарила тех, кто помог ей в удочерении, и попросила средства массовой информации уважать их с детьми частную жизнь.

    В 2008 году Мадонна усыновила Дэвида Банду, а через год удочерила Мерси Джеймс. Оба — уроженцы Малави. Кроме того, у певицы есть дочь Лурдес Леон и сын Рокко Ричи.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi