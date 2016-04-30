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    Куртка, в которой Принс снимался в "Пурпурном дожде", будет выставлена на аукцион

    Организаторы торгов планируют выручить за лот не менее 6-8 тыс. долларов

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Куртка, в которой американский певец Принс Роджерс Нельсон, снимался в музыкальном фильме "Пурпурный дождь", будет выставлена на аукцион в Калифорнии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители аукционного дома Profiles in History, являющегося организатором торгов.

    Организаторы торгов планируют выручить за лот не менее 6-8 тыс. долларов.

    "Это, безусловно, самый значимый из экранных костюмов Принса, когда-либо попадавших на аукцион", - заявил президент Profiles in History Джо Маддалена.

    На аукционе, который пройдет в конце июня, будут также представлены сценические костюмы американских певиц Бритни Спирс и Кэти Перри, одна из усыпанных кристаллами перчаток Майкла Джексона, которую он носил во время выступлений.

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