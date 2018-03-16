Кристина Агилера даст концерт в Баку

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Определилось имя третьего зарубежного певца, который выступит с концертной программой в дни проведения Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское кольцо, это - американская певица Кристина Агилера, которая выступит 28 апреля.

Отметим. что 27 апреля на сцену Baku Crystall Hall выйдет известная британская группа Jamiroquai, а 29 апреля - британская певица косовского происхождения Дуа Липа.