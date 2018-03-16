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    Кристина Агилера даст концерт в Баку

    Концерт состоится 28 апреля

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Определилось имя третьего зарубежного певца, который выступит с концертной программой в дни проведения  Гран-при Азербайджана "Формула 1".

    Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское кольцо, это - американская певица Кристина Агилера, которая выступит 28 апреля.

    Отметим. что 27 апреля на сцену Baku Crystall Hall выйдет известная британская группа Jamiroquai, а 29 апреля - британская певица косовского происхождения Дуа Липа. 

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