Конкурс "Евровидение" в Вене собрал рекордную аудиторию

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Песенный конкурс "Евровидение", прошедший в этом году в Австрии, собрал рекордную аудиторию в 197 млн. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Европейский вещательный союз (ЕВС).

Это было крупнейшее в мире не связанное со спортом "телевизионное событие". "Во время трех прямых трансляций из Вены 19, 21 и 23 мая число зрителей в 40 странах достигло 197 млн. - на 2 млн. больше, чем в 2014 году", - отметили в вещательном союзе.

Во время показа финала конкурса охват аудитории достиг в среднем 39,6%. Это в два раза больше, чем в среднем доля зрителей у той же группы телеканалов в прайм-тайм (16,4%) и на 6% больше, чем охват аудитории во время прошлогоднего "Евровидения".