​Команда Yeddi Gözəl стала победителем виртуального сезона КВН

Виртуальный сезон КВН подвел итоги. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире азербайджанские квнщики состязались на просторах Instagram.

Как сообщили Report в пресс-службе Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых, игра проходила на странице Клуба в соцсети, ее просмотр составил более 22 000 раз, а общая вовлеченность аудитории в проект превысила 25 000.

Участников виртуального сезона оценивало профессиональное жюри в составе руководителя Азербайджанского Клуба Весёлых и Находчивых Рашада Азизова, чемпиона ХХ века в составе команды КВН "Парни из Баку" Вадо Коровина и популярной певицы Розы Зергерли. В финале состязались команды "Baksovet Uşaqları" (Азербайджанский Государственный Университет), "Paxlava Team", "Азербайджанцы из России" и "Yeddi Gözəl" (Бакинская Музыкальная Академия).

В сезоне также приняли участие, но не дошли до финала команды "Парк Синема", Ən Salamat, Bir Show (организация «Bir tələbə Könüllü») и Genesis (Азербайджанский Технический Университет).

Победителем сезона стала команда Yeddi Gözəl. Второе место – у Paxlava Team, третье – у ребят из команды Baksovet Uşaqları.