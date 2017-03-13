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    Команда "Сборная Баку" прошла в 1/4 Высшей Лиги КВН

    Последний раз в Высшей Лиги Азербайджан был представлен в 1993 году

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Команда "Сборная Баку" с успехом прошла в 1/4 Высшей Лиги КВН. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Азербайджанского Клуба веселых и находчивых, в течении игры  команда "Сборная Баку" с последнего места вернулась в тройку лидеров и заполучила столь желанную путевку в 1/4.

    В составе жюри находились Екатерина Стриженова, Константин Эрнст, Константин Лавроненко, Валдис Пельш, Михаил Галустян и Юлий Гусман. За всю игру лишь Стриженова поставила "Сборной Баку" только пятерки, а Галустян - только четверки. 

    Все остальные подробности и саму игру поклонники КВН смогут увидеть через пару недель в эфире российского Первого канала.

    Команду "Сборная Баку" поддержали министр молодежи и спорта АР Азад Рагимов, председатель Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР) Лейла Алиева, а также Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК).

    Напомним, что последний раз в Высшей Лиги Азербайджан был представлен в 1993 году. 

    Отметим, что 1 апреля грандиозный праздник КВН состоится уже в Баку. Во Дворце Гейдара Алиева пройдет Открытие четвертого сезона игр Азербайджанской Лиги КВН. 

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