Команда "Сборная Баку" прошла в 1/4 Высшей Лиги КВН

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Команда "Сборная Баку" с успехом прошла в 1/4 Высшей Лиги КВН.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Азербайджанского Клуба веселых и находчивых, в течении игры команда "Сборная Баку" с последнего места вернулась в тройку лидеров и заполучила столь желанную путевку в 1/4.

В составе жюри находились Екатерина Стриженова, Константин Эрнст, Константин Лавроненко, Валдис Пельш, Михаил Галустян и Юлий Гусман. За всю игру лишь Стриженова поставила "Сборной Баку" только пятерки, а Галустян - только четверки.

Все остальные подробности и саму игру поклонники КВН смогут увидеть через пару недель в эфире российского Первого канала.

Команду "Сборная Баку" поддержали министр молодежи и спорта АР Азад Рагимов, председатель Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР) Лейла Алиева, а также Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК).

Напомним, что последний раз в Высшей Лиги Азербайджан был представлен в 1993 году.

Отметим, что 1 апреля грандиозный праздник КВН состоится уже в Баку. Во Дворце Гейдара Алиева пройдет Открытие четвертого сезона игр Азербайджанской Лиги КВН.