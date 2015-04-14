Команда КВН ​"БакСовет" успешно выступила в Воронеже

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Еще одна молодая азербайджанская команда КВН начинает свое восхождение на КВНовский Олимп. Как сообщили Report в АзКВН, представители Академии управления при Президенте АР – команда "БакСовет" успешно прошла первую игру Центральной Лиги "Старт" в городе Воронеж, и таким образом, продолжит борьбу уже в четвертьфинале.

По итогам выступления команда из Баку занимает второе место в конкурсе "Приветствие" и первое в "Триатлоне".

Комментируя очередной успех азербайджанского КВН, исполнительный директор Азербайджанской Лиги КВН Джавид Шахбазбеков, отметил, что для команды "БакСовет" это была всего вторая игра, но они уверенно справились с задачей. "Заслуга в этом АзЛиги, которая взяла высокую планку для подготовки команд. Очень помогла поддержка азербайджанцев, проживающих в Воронеже. Ведь так получилось, что команда узнала о приезде на игру всего за неделю, и у болельщиков было мало времени, чтобы узнать об их выступлении. Наши соотечественники еще помнят, как меньше чем полтора года назад ребята из Сборной Баку, которые сегодня играют на Первом канале, в Премьер Лиге, именно здесь, в Воронеже, стали чемпионами Центральной Лиги. И этот факт очень мотивировал ребят из команды "БакСовет" , ведь воронежский зритель ждал от бакинцев многого!"

Команда "БакСовет" благодарит ректора Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики Академика Урхана Алекберова, главу азербайджанской диаспоры в городе Воронеж Мехти Мехтиева, а также Азербайджанскую Лигу КВН в лице ее руководителя Рашада Азизова.