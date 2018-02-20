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    "Колесо чудес" Вуди Аллена в CinemaPlus - ВИДЕО

    В ролях - Кейт Уинслет, Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Макс Казелла

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus с 22 февраля приступает к показу драматической картины "Колесо чудес", режиссером и сценаристом которого является Вуди Аллен.

    Как сообщает Report, эта картина является одной из лучших в коллекции Вуди Аллена в новом веке, украшенной профессиональной операторской работой и блестящими ролями Кейт Уинслет и Джеймса Белуши.

    Коротко о фильме: История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони Айленде в Нью-Йорке.

    В ролях - Кейт Уинслет, Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Макс Казелла.

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