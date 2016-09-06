Кинотеатр CinemaPlus снизил цены в Гяндже

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ С первого дня осени кинотеатр CinemaPlus в Гяндже внедрил новые цены на билеты. Теперь специальные цены предоставляются не только взрослым, но также семьям и детям.

Как сообщает Report, каждый вторник в кинотеатре CinemaPlus для жителей Гянджи "Супер день". Вне зависимости от времени скидочная цена билета не меняется.

Также приурочена акция, купив 10 билетов 11-ый можно получить бесплатно.

С 10:00 до 15:00 воспитателям детских садов, пришедших с группой детей из 10 человек и больше - вход бесплатный.

Хотим отметить, в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана, состоялось открытие кинотеатра CinemaPlus, который находится по адресу Низами, 8, на 4-ом этаже Торгового центра "Xəmsə Park".