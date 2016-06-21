Кинотеатр CinemaPlus проведет скидочную акцию

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Кинотеатр премиум-класса CinemaPlus 28 Mall 22 июня проведет скидочную акцию на показ криминальной комедии "Славные парни".

Как сообщает Report, цена дневных сеансов будет стоить 3 маната вместо 5 манатов.

Цена вечерних сеансов будет стоить 5 манатов вместо 7 манатов.

Режиссер фильма - Шейн Блэк. В главных ролях - Райан Гослинг, Рассел Кроу, Ким Бейсингер, Энгаури Райс и Мэтт Боммер.

Коротко о фильме: Что бывает, когда напарником брутального костолома становится субтильный лопух? Наемный охранник Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч вынуждены работать в паре, чтобы распутать плевое дело о пропавшей девушке, которое оборачивается преступлением века.

Смогут ли парни разгадать сложный ребус, если у каждого из них свои весьма индивидуальные методы…

Хотим отметить, в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана состоялось открытие кинотеатра CinemaPlus, который находится по адресу Низами, 8, на 4-ом этаже Торгового центра "Xəmsə Park".

Кинотеатр CinemaPlus 28 Mall находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28 Mall, на 5-ом этаже.

Для полной информации загрузите новое мобильное приложение CinemaPlus для смартфона с операционной системой İOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus