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    ​Кинотеатр "CinemaPlus" приступил к показу фильмов с азербайджанскими субтитрами

    Это создаст возможность показа многих ожидаемых фильмов на языке оригинала

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Cеть кинотеатров премиум класса "CinemaPlus" приступила к показу голливудских фильмов с субтитрами на азербайджанском языке. Как сообщает Report, это создаст возможность показа многих ожидаемых фильмов на языке оригинала. 

    Показ фильмов на английском языке с азербайджанскими субтитрами имеет ряд преимуществ.

    "CinemaPlus" находится по адресу проспект Азадлыг 45, Торговый центр 28-mall на 5-ом этаже.

    Азербайджанский кинотеатр премиум класса "28 Cinema" поменял своё название. Новое имя кинотеатра – "CinemaPlus".

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