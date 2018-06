Киноитоги года: в США определяются лауреаты премии "Золотой глобус"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Все главные звезды Голливуда собрались в воскресенье вечером в гостинице "Беверли Хилтон отель" в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где началась 73-я церемония вручения кинотелевизионной премии "Золотой глобус", информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Награда, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, котируется в киномире США крайне высоко, уступая по престижности лишь "Оскару".

Премия вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях: 14 из них охватывают кинематограф, 11 - телевидение. При этом, в отличие от "оскаровских" правил, ряд номинаций, включая основные - "Лучший фильм", "Лучший актер" и "Лучшая актриса", разделены на драматический и комедийно-музыкальный жанры.

Лучший комедийный актер

Так, американский исполнитель Мэтт Дэймон удостоен премии "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер комедии или мюзикла" за свою работу в картине "Марсианин" (The Martian). В фильме, поставленном британским режиссером Ридли Скоттом по популярному роману Энди Уира, актер сыграл астронавта NASA, по ошибке оставленного на Марсе своими коллегами и вынужденного выживать на планете в полном одиночестве.

Конкуренцию Дэймону составляли Кристиан Бейл и Стив Карелл за свои роли в фильме "Игра на понижение" (The Big Short), Марк Руффало ("Бесконечно белый медведь", Infinitely Polar Bear) и пятикратный обладатель "Золотого глобуса" Аль Пачино ("Второй шанс", Danny Collins).

Лучшая актриса второго плана

Британская актриса Кейт Уинслет стала первой обладательницей "Золотого глобуса-2016". Исполнительница получила заветную статуэтку в номинации "Лучшая актриса второго плана" за свою роль в фильме "Стив Джобс" (Steve Jobs) в начале церемонии вручения престижной награды. Соперниками Уинслет в этой категории были Дженнифер Джейсон Ли ("Омерзительная восьмерка", The Hateful Eight), Хелен Миррен ("Трамбо", Trumbo), Алисия Викандер ("Из машины", Ex Machina) и Джейн Фонда ("Молодость", Youth).

Лучший актер второго плана

Сильвестр Сталлоне стал обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Крид: Наследие Рокки" (Creed). В картине Райана Куглера Сталлоне уже в который раз сыграл знаменитую роль боксера Рокки Бальбоа, которая в 1977 году принесла ему номинацию на "Оскар". Соперниками Сталлоне в этой категории были Пол Дано ("Любовь и милосердие", Love & Mercy), Идрис Эльба ("Безродные звери", Beasts of No Nation), Марк Райлэнс ("Шпионский мост", Bridge of Spies) и Майкл Шеннон ("99 домов", 99 Homes ).

Лучший сценарист

Известный американский сценарист, обладатель "Оскара" Аарон Соркин удостоен "Золотого глобуса" в номинации "Лучший сценарист" за его текст к фильму "Стив Джобс" (Steve Jobs).

Картина британца Дэнни Бойла, рассказывающая о знаменитом основателе компании Apple, которого воплотил на экране актер Майкл Фассбендер, также поборется с конкурентами в категории "Лучшая мужская роль". Кейт Уинслет уже была удостоена статуэтки за роль второго плана в этом фильме.

За награду в категории "Лучший сценарий" также был номинирован Квентин Тарантино за "Омерзительную восьмерку" (The Hateful Eight) и авторы текстов к фильмам "Комната" (Room), "Игра на понижение" (The Big Short), "В центре внимания" (Spotlight).

Лучший комедийный сериал

Сериал "Моцарт в джунглях" (Mozart in the Jungle) получил "Золотой глобус", став лучшим в комедийной категории.

В данной номинации также были представлены сериалы "Оранжевый - хит сезона" (Orange Is the New Black), "Кремниевая долина" (Silicon Valley), "Вице-президент" (Veep), "Без обязательств" (Casual). Одновременно "Лучшей актрисой в комедийном сериале" признана Рэйчел Блум за свою роль в "Чокнутой бывшей" (Crazy Ex-Girlfriend).

За музыку к "Омерзительной восьмерке"

Знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе получил "Золотой глобус" за музыку к фильму Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" (The Hateful Eight). 87-летний итальянец, который является обладателем почетного "Оскара" за вклад в киноиндустрию, не смог присутствовать на вечере, поэтому вместо него статуэтку принял режиссер фильма. Как заявил со сцены Тарантино, Морриконе является его самым любимым композитором.

Также в данной номинации были представлены саундтреки к фильмам "Кэрол" (Carol), "Выживший" (The Revenant), "Девушка из Дании" (The Danish Girl) и "Стив Джобс" (Steve Jobs).

Лучший анимационный фильм

Мультипликационная лента американской студии Pixar "Головоломка" (Inside Out) стала обладателем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший анимационный фильм". Полюбившаяся зрителям и критикам лента рассказывает о 11-летней школьнице, в голове которой живут пять базовых эмоций, помогающих девочке справляться с различными жизненными ситуациями.

Мультфильм является основным кандидатом на получение премии "Оскар" как "Лучший анимационный фильм". "Золотой глобус" в данной категории также мог достаться еще одной картине Pixar "Хороший динозавр" (The Good Dinosaur), а также лентам "Аномализа" (Anomalisa), "Снупи и мелочь пузатая в кино" (The Peanuts Movie) и пластилиновому мультфильму "Барашек Шон" (Shaun The Sheep Movie).

Лучший иностранный фильм

Венгерская картина "Сын Саула" (Saul Fia) режиссера Ласло Немеша удостоена премии в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Лента рассказывает о двух днях заключенного из зондеркоманды Освенцима, пытающегося похоронить тело мальчика, которого он принимает за своего сына.

В прошлом году фильм был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля. Претендентами на награду в данной номинации также были бельгийский фильм "Новейший завет" (Le tout nouveau testament), чилийская картина "Клуб" (El Club), финский "Фехтовальщик" (Miekkailija), а также турецкая лента "Мустанг" (Mustang). Россия выдвигала на "Золотой глобус" фильм Эллы Манжеевой "Чайки", однако он был отсеян еще до объявления шорт-листа номинантов.