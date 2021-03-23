Киану Ривз сыграет в экранизации своего комикса на Netflix

Главный герой комикса — бессмертный воин-полубог, проклятый и обреченный на насилие

Стриминговый сервис Netflix экранизирует комикс актера Киану Ривза, сценариста Мэтта Киндта и художника Рона Гарни BRZRKR.

Как передает Report, об этом сообщает Deadline.

Ривз сыграет главную роль в экранизации своего комикса, а также выступит в роли продюсера. Кроме того, планируется выпуск аниме-сериала по вселенной BRZRKR, где К.Ривз озвучит главную роль.

Первый выпуск комикса, состоящего из 12 частей, вышел в марте 2021 года и разошелся тиражом в 615 тыс. экземпляров. Главный герой комикса — бессмертный воин-полубог, проклятый и обреченный на насилие. После тысяч проведенных на Земле лет воин начинает работать на американское правительство.

Когда состоится премьера проектов, пока неизвестно.