​Каяхан отмечает день рождения в больнице

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения известного представителя турецкой поп-музыки Каяхана. 66-летний певец отмечает день рождения в больнице.

Как сообщает Report, в связи с резким ухудшением состояния здоровья несколько дней тому назад Каяхан был помещен в реанимационное отделение больницы. Певец страдает раком.

В день рождения коллеги не оставили его в одиночестве. Сезен Аксу, Ажда Пеккан, Нилюфер и Таркан разрезали торт в честь именинника и пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Я искренне благодарю вас за вашу любовь, молитвы, прекрасные пожелания и веру. Все будет хорошо, очень хорошо. С любовью!", - написала на своей странице в Instagram супруга певца Ипек Ачар.

Ипек Ачар ни на минуту не оставляет мужа. Она выразила веру и надежду на то, что и на этот раз Каяхан поправится.

Напомним, что впервые у Каяхана обнаружили рак в 1990 году. В то время врачи сказали, что певцу осталось жить 6 месяцев. Однако он смог вылечиться от этого страшного недуга. Спустя 11 лет у певца вновь была обнаружена эта болезнь. Он перенес 4 операции и химиотерапию, после чего смог излечиться от болезни. Состояние певца, который вынужден в третий раз бороться с этой страшной болезнью, оценивается на этот раз как более тяжелое. В настоящее время он находится в реанимации.

Отметим, что Каяхан Ачар родился в 1949 году в Измире.