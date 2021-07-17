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Каннский фестиваль: Джулия Дюкорно удостоена "Золотой пальмовой ветви"

Каннский фестиваль: Джулия Дюкорно удостоена "Золотой пальмовой ветви" Французский кинорежиссер и сценарист Джулия Дюкорно удостоена главной награды Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветви".
Шоу-бизнес
17 июля 2021 г. 23:56
Каннский фестиваль: Джулия Дюкорно удостоена Золотой пальмовой ветви
Джулия Дюкорно и Шэрон Стоун

Французский кинорежиссер и сценарист Джулия Дюкорно удостоена главной награды Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветви".

Как передает Report, эту награду она получила за драму "Титан" (Titane, 2021), объявила по поручению жюри фестиваля американская актриса Шэрон Стоун.

37-летняя Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, получившей его высшую награду за свой фильм. Режиссер едва скрывала волнение при получении награды. Со сцены Фестивального дворца она поблагодарила съемочную группу, работавшую вместе с ней над картиной. "Я очень благодарна за эту оценку", - сказала Дюкорно, обращаясь к жюри конкурса.

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