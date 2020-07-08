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Канье Уэст будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат

Канье Уэст будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат "Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп".
Шоу-бизнес
8 июля 2020 г. 16:41
Канье Уэст будет баллотироваться в президенты как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил, что намерен баллотироваться в президенты США как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп. Я буду баллотироваться как независимый (кандидат), так как есть Трамп", - сказал Уэст в интервью журналу Forbes.

Ранее Уэст неоднократно выступал в поддержку Трампа.

Он рассказал, что идея выдвигаться в президенты пришла к нему в душе, когда он сочинял рэп, а сообщил впервые о своей идее он в 2015 году во время церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Vanguard Awards.

эст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет никому не известный священник из Вайоминга Мишель Тибдаль, а лозунгом его предвыборной кампании - простое "Да!". Сейчас, по его словам, у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск, которому Уэст предложил стать главой "космической программы".

На вопрос о его международной политике музыкант заявил, что еще не выработал ее.

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Версия на азербайджанском языке Kanye Uest prezidentliyə müstəqil namizəd olacaq
Версия на английском языке Kanye West to run for president as an independent candidate

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