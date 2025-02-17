Известный российский радиоведущий посетил могилу Гейдара Алиева

Известный российский радиоведущий Михаил Лабковский посетил вчера могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, он также возложил цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и знаменитого азербайджанского оперного и эстрадного певца Муслима Магомаева.
Вместе с Лабковским на Аллею почетного захоронения в Баку пришли журналист Гамид Гамидов, а также организаторы концерта ведущего в Азербайджане.
Сегодня вечером российский психолог, писатель, юрист, теле- и радио ведущий Михаил Лабковский выступит во дворце Гейдара Алиева. Выступление будет в формате "консультации" в рамках проекта "Большой разговор о любви и счастье".