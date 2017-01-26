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    Известный американский актер арестован в Нью-Йорке

    Он ударил человека во время акции протеста

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Американский актер Шайа ЛаБаф арестован в Нью-Йорке во время акции протеста против президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, актер участвовал в организованном им представлении "Он не разъединит нас" и транслировал происходящее онлайн, когда неизвестный человек прервал акцию. После этого ЛаБаф ударил оппонента.

    Отметим, что Шайа ЛаБаф после инаугурации Трампа объявил четырехлетнюю забастовку.

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