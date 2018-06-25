Израиль определился с городом-хозяином Евровидения-2019

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Международный песенный конкурс "Евровидение-2019", скорее всего, проведут не в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление властей.

Как рассказали в министерстве финансов, единственная соответствующая стандартам "Евровидения" площадка находится в Тель-Авиве — это один из павильонов городского Центра ярмарок.

Предположительно, на "Евровидение" Израиль потратит от $16,6 млн до $22,1 млн. Однако до окончательного решения по поводу места проведения "Евровидения" должен пройти конкурс городов-претендентов внутри страны, в котором может принять участие и Иерусалим.