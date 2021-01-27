Из-за смартфонов Nokia в очередной раз отложен фильм о Джеймсе Бонде

Последний перенос связан с желанием финнов переснять моменты со своими смартфонами

Устаревшие смартфоны Nokia в новом шпионском боевике об агенте 007 привели к третьему переносу премьеры фильма. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в индустрии.

Финская компания Nokia стала одним из рекламных партнеров новой части бондианы, которая должна была выйти еще весной 2019 года. В "Не время умирать" главный антагонист должен был пользоваться смартфоном Nokia 8.3 5G.

Однако фильм сначала задержался из-за проблем с режиссером, в 2020 году его премьеру сорвала пандемия, а недавно было объявлено о переносе премьеры на октябрь 2021 года. Оказалось, что последний перенос связан с желанием финнов переснять моменты со своими смартфонами — представленные модели в боевике уже довольно устарели, им на замену добавят новые гаджеты Nokia.