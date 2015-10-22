​Исполнителю роли Марти Макфлая подарили самозашнуровывающиеся кроссовки

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Производитель спортивной экипировки Nike подарил первую модель "самозашнуровывающихся" кроссовок исполнителю роли Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее", сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По словам производителя, компании удалось "заново открыть" традиционную систему шнуровки, "встроив" ее в неповторимый дизайн своей обуви, ставший символом массовой культуры.

"Сегодня Nike доставил подарок Майклу Джею Фоксу, презентовав новую разработку первому и самому известному обладателю этой обуви", - отметили в компании.

Отмечается также, что подаренные актёру кроссовки можно будет приобрести только на аукционе. Все вырученные средства от продажи ограниченной партии пойдут в Фонд исследования болезни Паркинсона, который основал Фокс.

21 октября 2015 года — это день, в который главный герой трилогии "Назад в будущее" прибыл на машине времени, сделанной из подержанного "Делориана". В этом году первый фильм трилогии отпраздновал 30-летие.