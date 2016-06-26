​Иосиф Кобзон дал концерт в сепаратистской ДНР

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Народный артист СССР и сепаратистской "Донецкой народной республики" (ДНР) Иосиф Кобзон на сцене Донецкого театра оперы и балета выступил с концертной программой для жителей "республики".

Как передает Report, об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

"Сегодня особенный, замечательный день. Я рад снова стоять на этой сцене и выступать для вас, "для нашей страны", нашей "Донецкой народной республики". Сегодня мне аккомпанирует замечательный оркестр - музыканты, которые аккомпанировали легендарной Людмиле Зыкиной", - сказал народный артист.