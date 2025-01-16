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Индийский актер получил шесть ножевых ранений при нападении

Индийский актер получил шесть ножевых ранений при нападении Индийский актер Саиф Али Хан получил шесть ножевых ранений в результате нападения злоумышленника, который проник в его квартиру в Мумбаи в ночь на четверг.
Шоу-бизнес
16 января 2025 г. 11:15
Индийский актер получил шесть ножевых ранений при нападении

Индийский актер Саиф Али Хан получил шесть ножевых ранений в результате нападения злоумышленника, который проник в его квартиру в Мумбаи в ночь на четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция индийского мегаполиса.

По ее данным, преступник проник в квартиру Хана, которая расположена в престижном районе Мумбаи-Бандра, в ранние утренние часы с целью кражи. В тот момент в квартире находились жена актера - болливудская актриса Карина Капур, двое их детей четырех и восьми лет, а также прислуга.

Актер находится в больнице, угрозы его жизни нет, однако одно из ножевых ранений прошло рядом с позвоночником. Медики проводят операцию, которая продолжается уже несколько часов.

Преступнику удалось бежать, полиция ведет его поиски. Начато расследование инцидента.

Саиф Али Хану 54 года, он снимается в кино с начала 1990-х годов. Среди кинокартин, в которых он сыграл ведущие роли, "Ты и я", "Гонка", "Омкара", "Сакральные игры" и другие

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Версия на азербайджанском языке Məşhur hind aktyor bıçaqlanıb

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