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    ​Ильхама Гулиева похоронена рядом с матерью

    Народная артистка Ильхама Гулиева похоронена во II Аллее почетного захоронения

    Баку. 26 февраля.REPORT.AZ/ Народная артистка Ильхама Гулиева похоронена на II Аллее почетного захоронения в Баку. Как сообщает Report, после церемонии прощания в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова тело покойной народной артистки предано земле рядом с могилой ее матери, народной артистки Тукязбан Исмаиловой, во II Аллее почетного захоронения.

    На похоронах присутствовали официальные лица, деятели искусства, представители интеллигенции и общественности, близкие и родные покойной.

    Напомним, что Ильхама Гулиева родилась в 1943 году в Лянкяране. Она скончалась 25 февраля на 73-м году жизни.  

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