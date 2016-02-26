​Ильхама Гулиева похоронена рядом с матерью

Баку. 26 февраля.REPORT.AZ/ Народная артистка Ильхама Гулиева похоронена на II Аллее почетного захоронения в Баку. Как сообщает Report, после церемонии прощания в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова тело покойной народной артистки предано земле рядом с могилой ее матери, народной артистки Тукязбан Исмаиловой, во II Аллее почетного захоронения.

На похоронах присутствовали официальные лица, деятели искусства, представители интеллигенции и общественности, близкие и родные покойной.

Напомним, что Ильхама Гулиева родилась в 1943 году в Лянкяране. Она скончалась 25 февраля на 73-м году жизни.