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Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в "Русалочке"

Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в "Русалочке"
Испанский актер Хавьер Бардем ведет переговоры об участии в съемках Русалочки студии Disney
© AFP

Испанский актер Хавьер Бардем ведет переговоры об участии в съемках "Русалочки" студии Disney, сообщает Report со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Отмечается, что актер хочет получить роль отца Ариэль морского царя Тритона.

Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.

Отметим, что главную героиню в "Русалочке" у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли.

Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года. На темнокожей исполнительнице настояла сама студия и режиссер Роб Маршалл.

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