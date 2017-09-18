Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Легендарная немецкая метал-группа Rammstein завершает карьеру.

Как сообщает Report, об этом пишет таблоид Bild со ссылкой на источники, близкие к группе.

По данным издания, следующий альбом группы, которая не выпускала новых альбомов с 2009 года, станет последним. Однако официального заявления группа не делала.

Новый альбом группы выйдет не раньше конца текущего года, пишет Bild.

Ранее гитарист Rammstein Рихард Круспе в интервью рок-порталу Blabbermouth.net также заявил, что новый альбом группы может стать последним. "Мне кажется, что это будет последняя запись, которую мы сделаем", - сказал Круспе.

Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине.