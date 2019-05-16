"Первый канал" аннулировал победу дочери Алсу на "Голос.Дети" - ОБНОВЛЕНО

"Первый канал" принял решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос.Дети", в котором победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла, передает Report со ссылкой на РБК.

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу", - пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

***15:35

Эксперты занимающейся расследованием киберпреступлений компании Group-IB выявили накрутки с помощью ботов при голосовании на телевизионном проекте "Голос. Дети", в том числе, за участника под номером семь, которым была дочь певицы Алсу, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос. Дети". При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 - порядковый номер участника (Под номером 07 в проекте участвовала дочь певицы Алсу - ред.)", - говорится в сообщении Group-IB.

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч СМС сообщений, а телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

"Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000",- считают в компании.

Напомним, что финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получив 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тысяч голосов.